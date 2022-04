Je suis motivé, ponctuel, j'ai l'esprit d'équipe, j'assimile vite les tâches qu'on me demande d’effectuées, je suis autonome, je suis flexible sur l'emplois du temps et les horaires (week-end et heurs de nuit). J'ai les CACES 1.3.5 et une formation de préparateur de commande et utilisation des logiciel SAP, SAISMAG, ALTESSE. J'ai le permis B et un moyen locomotion



Mes compétences :

Cariste 1.3.5

Operateur de quai

Utilisation transpallete et gerbeur

Conditionnement

Préparateur de commande