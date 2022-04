Arnaud STURNER

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la téléphonie, j'ai occupé différents postes (technicien, responsable qualité et sécurité, chef de chantier, etc...) qui m'ont permis d'acquérir des compétences en management d'équipe, relation clients et gestion du parc matériels en autre.



Je souhaite, aujourd'hui, mettre mes compétences au service d'une nouvelle structure en tant que chef de chantier (ou chef d'équipe) et/ou dans le domaine de la qualité/sécurité/environnement.





Mes compétences :

Gestion de la relation client

management d'équipes