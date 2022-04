Arnaud SUREAU

Après 17 ans en tant qu'atomicien dans la marine nationale, j'ai rejoint Bee Engineering comme Business Consultant en septembre 2014.



Bee Engineering est une Société de conseil en ingénierie spécialisée dans l’industrie de l’énergie et des procédés, les infrastructures et l’industrie mécanique. Née en 2010, la société compte aujourd'hui 300 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2015. Avec 4 agences en France et une à Bruxelles, Bee Engineering est à l'écoute permanente de ses partenaires et évolue en temps réel pour s'adapter aux nouvelles exigences du marché.



Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de l'agence de Saint-Nazaire.

Notre mission est de répondre aux attentes des clients sur des besoins en assistance technique, expertise métier mais également la réponse aux offres au forfait.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger.



Mes compétences :

Pédagogue et formateur

Coaching sportif

Frigoriste

Polyvalence

Rigueur – Méthodes

Gestion du stress

Encadrement d'équipe

Leadership

Aisance relationnelle