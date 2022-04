Arnaud SZEZUR

Diplômé d’un bac+5 en génie industriel spécialité sûreté de fonctionnement et risques à l'UTT, j'ai intégré la société de maîtrise d'œuvre INGEROP Conseil et Ingénierie en tant qu'ingénieur d'études FDMS dans les transports guidés et ferroviaire. En 2012 j'ai saisi l'opportunité de compléter mes activités par la réalisation des études de conception et par le suivi d'un marché de maîtrise d’œuvre travaux dans le domaine de la signalisation ferroviaire.



Je suis actuellement chef de projet en bureau d'études chez ENGIE INEO UTS (agence Signalisation et Systèmes de Sécurité).



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du risque

Ingénierie système

Architecture système

Maitrise d'oeuvre

Systèmes embarqués

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Signalisation ferroviaire

RAMS

FDMS

Gestion d'équipe

FMDS