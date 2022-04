Arnaud SZYMKOWIAK

Ancien élève de l’Ecole Normale Superieure et ingénieur des Eaux & Forêts, avec 12 ans d’expérience dans un contexte international, et un éventail équilibré de responsabilités couvrant le développement commercial international, les partenariats et la stratégie, le management opérationnel, la gestion de projet et le conseil, en environnement. Société de services.

Principales compétences :

• Analyse stratégique (portefeuille de services et positionnement marché) et mise en œuvre de plan stratégique, interaction avec les comités exécutifs et directions

• Développement de nouveaux marches (secteur & géographie) et de nouveaux services

• Propositions techniques et commerciales au niveau international coordination d’équipe sur appel d’offres internationaux, interaction avec des clients depuis le niveau technique jusqu’au board, en situation commercial ou projet.

• Gestion de projet en interne (nouveaux services) ou en client, développement et montage de partenariat,

• Gestion opérationnel de P&L (55 employés)

• Conseil en environnement, Sustainability, Climate change, Energie, Sécurité au travail



Mes compétences :

Analyse stratégique et mise en oeuvre de plans str

Appels d'offre internationaux

Développement commercial international et développ

Conseil HSE - Environnement et développement durab

Project Management et management opérationnel