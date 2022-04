Arnaud TAKACS

Diplômé avec les honneurs de l'EM Grenoble, doté d'expériences professionnelles et associatives significatives, je suis actuellement Chef de Secteur pour General Mills sur les marques Häagen-Dazs, Old El Paso, Parampara, Nature Valley, Fiber One et Géant Vert.



Très rigoureux, dynamique, ayant le sens de l'analyse et des résultats, je recherche toujours l'excellence dans l'exécution.



Enfin, sur le plan international, 5 années de résidence à Toronto, au Canada m’ont offert la faculté d’être bilingue et la capacité de m'adapter très rapidement à un nouvel environnement.



________________________________



Je suis actuellement ouvert à une évolution dans les fonctions commerciales et/ou marketing.



07 86 25 54 87