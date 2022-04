Arnaud TAUZIAC

Actuellement je suis gérant d'une entreprise qui restaure ou bien rénove des meubles, luminaires, objet qui ont étés conçu dans les années 1920 à 1970 et qui ont la particularité d’être gainés ou recouvert de peausserie. Ce genre d’objet est le plus régulièrement conçu soit à l’aide de machine, soit à la main. Dans mon cas précis je ne ferais que du travail à la main, et il consistera essentiellement à la pratique du point sellier. Le marché concerne quelques meubles de designers tel que Jacques Adnet / Jacques Quinet / Leuleu …etc.

C’est une technique de couture pour cuir assez simple mais dont le savoir-faire ne s’est malheureusement pas transmis. J’ai le plaisir d’avoir pu apprendre cette technique et d’autres techniques associées dans ce même domaine et d’autres domaines voisins. Ce qui fait de moi une des rares personnes capables de répondre au besoin des personnes qui souhaiteraient faire restaurer ou bien rénover leurs biens. Les clients susceptibles de venir demander mes services seront pour la plupart des antiquaires, et plus particulièrement des antiquaires du carré des antiquaires à Paris, car ils font partis du peu de personnes qui connaissent et font le commerce des biens de ce genre. Néanmoins, je compte aussi proposer mes services à tous les propriétaires de ce genre de mobilier que je pourrais toucher par le biais des antiquaires avec qui je serais en relation. C’est en travaillant bénévolement pendant trois ans dans le milieu que j’ai eu connaissance de ce marché et des techniques qui y sont associés, c’est également durant ces trois années que j’ai acquis l’expérience qui me permet de me lancer dans le domaine. Concrètement, soit après démarchage ou bien si l’on me contacte, je viendrais faire un devis sur la restauration demandée par le client et sur accord ou non je repartirais avec le ou les mobiliers concerné pour les rendre restaurés selon les conditions contractuelles du préalable devis, je les ramènerais alors à mon atelier, puis après de longues heures de travail assidue je les remettrais avant ou à la date convenu avec le client.

Pour me promouvoir en plus des contacts que j’ai déjà pu accumulés, je compte ouvrir un site internet dédié et une page Facebook dédiée.







Précédemment j'ai pu pratiquer différents métiers.