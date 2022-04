Arnaud TAUZIN

Mobile géographiquement, titulaire du titre professionnel de Gestionnaire de Paie et en recherche active d’emploi, je souhaiterais vivement mettre à profit mes connaissances et savoir-faire: Etablissement des bulletins de paie et contrôle, collecte des éléments variables, gestion administrative et suivi des dossiers des salariés, publipostage, DSN, gestion des contrats de travail et avenants. Connaissance du Droit du travail, du Droit social et de l’actualité juridique et sociale, du statut de la fonction publique, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint), de logiciels Paie des Collectivités Territoriales (logiciel e.magnus Berger Levrault, PASRAU) et autres logiciels de Paie.

Sens de la discrétion et respect de la confidentialité, aisance relationnelle, sens du service et de l’organisation, goût pour le travail en équipe, capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Contract Management

Direct Mail

Employment Law

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word