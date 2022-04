Arnaud TAVERNIER

Je suis une personne rigoureuse et motivée. Mon parcours scolaire m'a permis d'acquérir de nombreuses connaissances en matière de production végétale, connaissances qui ont été complétées par la réalisation de nombreux stages en entreprise ce qui m'a permis d'être confronté à la réalité du monde professionnel de l'horticulture. Ces stages m'ont également permis d'améliorer ma capacité à travailler en autonomie notamment en me confiant la réalisation d'expérimentations sur divers thèmes (produits phytosanitaires, nouvelles composition des substrat horticoles et maraîchers...)



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Adaptation