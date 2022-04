Arnaud TCHIEGANG

Bonjour je suis un jeune camerounais agé de 27 ans .je suis marin sans emploi capable d,apporté mon experience pour l,evolution de la compagnie a travers mes connaissances en securité et prevention des sites industriels et plates formes ;gestion et survie des produits lors des embarquements et debarquements;utilisations ,lecture des cartes, Gps,radar, sondeur ;lutte contre les incendies sur les sites industriels



Mes compétences :

Radar

Microsoft Word

Microsoft Excel

Immunization

Global Positioning System

Offshore Oil & Gas