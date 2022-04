Arnaud TERUEL-FÉLIX

De nos jours, la réussite des projets Web d'envergure passe par l'alliance d'une parfaite maîtrise des technologies avec une approche méthodologique aboutie.



Mon expertise :



- Conseiller et spécifier : en assistance à la maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre, ou en management direct de projet, j'ai développé une connaissance approfondie des méthodologies et des outils de gestion de projet. J'ai ainsi participé à l'ensemble du cycle d'un projet informatique : de la détermination des besoins et des attentes jusqu'à la recette finale.



- Concevoir et construire : fort d'un solide background technologique, je suis l'interlocuteur privilégié entre les équipes techniques et le client pendant toute la phase de spécifications. Le développement d'applications Internet/Intranet, de progiciels Web, et de projets interactifs, avec des technologies Open Source ou propriétaires a renforcé mon expertise dans différents frameworks et technologies Web. Je garantis la cohérence du design de l'interface et de l'ergonomie des applications Web.



- Former et encadrer : j'assure également les transferts de compétences en interne et auprès des clients (cycles personnalisés de formation de niveau administrateur et informaticien).



-Exploiter et maintenir : couvrant tous les aspects de la TMA et de la maintenance évolutive, j'interviens surtout sur des sites à forts impératifs de production, et je pilote aussi des projets de migration et de refonte des applications.



Mes compétences :

Documentation

ECM

Flux documentaires

GED

Geide

Gestion de l'information

Gestion des flux

Internet

Web

Conseil

Logiciel documentaire