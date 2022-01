Arnaud THEIS (ARNAUD THEIS)

Dirigeant cabinet Impulsion Consulting // Consultant en management // coach // Formateur en développement managérial et commercial

j'interviens dans :

- FormAction : transfert de compétences au service du développement comportemental, managérial

- Coach/Training : des solutions pour optimiser lopérationnalité des FormActions

- Evaluations comportementales : individuelles, collectives avec des indices de performance

- Diagnostic et aide au recrutement : recherche de profils relationnels, opérationnels, suivi dintégration

Prestations approuvées 100 % EXILLANCE, un équilibre entre exigence et bienveillance, avec la volonté de vous permettre un double développement :

- la performance opérationnelle : le résultat et la qualité de la production

- la performance relationnelle : lambiance et la qualité de vie au travail