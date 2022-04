Arnaud THEVAL

L’espace social pris par l’art ou le politique réveillé.

Un processus qui implique, par le verbe et la photo, des personnes issues de communautés diverses sur leurs lieux de vie, de formation ou de travail. L'oeuvre, fondée sur la relation, s'intéresse à notre rapport aux stéréotypes de représentations et d'appartenances à des groupes sociaux. Elle génère des installations in-situ, des multiples, des livres. Certains fragments sont également présentés lors d'expositions. Son mode de présentation, ici, fait écho à son déploiement en plusieurs moments dans la sphère publique, et à la logique de variation de ses modalités d'apparition.



www.arnaudtheval.com



Mes compétences :

Art contemporain

Photo

Architecture

Politique