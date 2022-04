Arnaud THIZY

| 12 ans d'expérience en agence de communication 360°.



| Réflexion stratégique, accompagnement grands comptes nationaux et internationaux, coordination des budgets et des équipes, gestion de la relation client, conseils et recommandations, développement et fidélisation de comptes existants.



| Développement commercial, pilotage financier agence.



| Management équipes conseil, créatives.



| Compétences communication 360° : stratégie, publicité, digital, communication relationnelle, edition, marketing direct, promotion...



Mes compétences :

Stratégie de communication

Marketing relationnel

Digital marketing

Management

Développement commercial

CRM

gestion grands comptes

communication

digital

développement

marketing opérationnel

marketing

directeur commercial