Arnaud THOREL

Au sein du Secrétariat général, je suis en charge du Management des Risques et du Contrôle interne / poste en CDI :



Au titre de la Gestion des risques :



- Support juridique auprès des opérationnels pour la gestion contractuelle sous-traitante,

- Gestion des dossiers contentieux sous-traitants,

- Accompagnement des procédures juridiques préventives,

- Renouvellement des différentes polices d’assurance,

- Gestion de l’adaptation des garanties de nos polices d'assurance suivant l’activité,

- Gestion des sinistres amiables et judiciaires.



Au titre du Contrôle interne :



- Veille juridique et assurancielle,

- Animation du Contrôle interne,

- Responsable des campagnes d’Audit,

- Responsable du « Pôle



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit des assurances

Droit de la construction

Juriste

Gestion de risques