Arnaud THOUAND

Je réalise actuellement mon projet de fin d'études chez MBDA France en R&D dans le département CEM Environnement.

Je suis ouvert à tout défi lié aux nouvelles technologies et/ou à la gestion de projets.

J'ai suivi une formation d'ingénieur généraliste en électronique et traitement du signal à l'ENSEEIHT.

De plus, j'ai été président de l'association sportive "Basket INP" lors de l'année 2013-2014 pendant laquelle j'ai pu organiser différents événements/tournois tout en m'occupant de la communication et de l'organisation de l'association.





Mes compétences :

Visual Basic

NI Multisim

Microsoft Office

C Programming Language

Breadboard

VHDL

Simulink

PSPICE

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW

FORTRAN

C++

Visual Basic for Applications

OrCAD