Arnaud THUILOT

Ingénieur en Energies, spécialisé en énergies renouvelables, je souhaite m'orienter vers les grands projets industriels développant les énergies de demain et nécessitant une activité internationale. En recherche d'emploi, privilégiant des postes en développement et gestion de projets en énergies renouvelables ou Nucléaire, alliant technique et relations clients, si possible sur des créations de sites. Je suis bien entendu intéressé par d'autres postes du secteur énergétique et en consulting.



Mes compétences :

Gestion de projets

Business analyst

PPM

PSPICE

JAVA

UML

Photoshop

Office

Caliber RM

Matlab/Simulink

Oenologie

Ingénieur

Gestion de projet

Business Analysis

Energie

Automatique