Arnaud TIEUGANG NANFACK

TIEUGANG NANFACK ARNAUD

AGENT TRANSIT-DOUANE

AGE: 22 ans

TAILLE: 1.63m

FORME AU CENTRE D'INSTRUCTION MARITIME ET PORTUAIRE DE KRIBI AU CAMEROUN REGION DU SUD

JE PARLE COURAMENT LE FRANCAIS ET MOMENTANEMENT L'ANGLAIS

NE A L'OUEST CAMEROUN, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, ARRONDISSEMENT DE FONGO-TONGO

CELIBATAIRE ET SANS ENFANT

TOURJOURS DISPONIBLE.



Mes compétences :

Enseignement

Danse Classique

IMPORT/EXPORT

PATISSERIE

SECURITE INCENDIE

Sécurité au travail

Travail en équipe

Secourisme

TRANSIT

Déclarant en douane

Réglementation et organisation du transport

Commerce international