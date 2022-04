Étudiant minutieux en quatrième année de l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT), recherche un stage de fin d'études dans le domaine de l'automobile.



Mes compétences :

Catia

Microsoft Office

SolidWorks

Visual Basic for Applications

MATLAB

Star CCM+

Python

C / C++

Java

JavaScript

HTML

PHP

CSS

SQL

Arduino

LaTeX

GT Power