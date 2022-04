Arnaud TOURAINE

.: CONSULTATIONS :



POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :

06 74 82 48 92

psy-touraine.com



LIEUX :

24, rue Lucien Sampaix - 75010 PARIS



.: FORMATION :



Ancien élève certifié de l'EFAPO (Ecole Française d'Analyse Psycho-Organique)



Membre de l’APSOS (Association des Psychothérapeutes pour un Soutien Social) et de l’AAPO (Association française d'Analyse Psycho- Organique), organismes affiliés à la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse)



Je propose de vous accompagner dans un processus thérapeutique individuel stimulant, profond et créatif. Mon processus personnel en analyse-psycho-organique, en psychanalyse freudienne, en thérapie de groupe, les supervisions et les épreuves de la vie tout simplement sont devenus mon bagage pour comprendre et aider l’autre.





.: LA PSYCHOTHERAPIE :



Une psychothérapie offre un espace et un moment privilégiés pour mobiliser les ressources de l’individu afin de lui permettre de faire face aux difficultés qu’il rencontre et retrouver la joie, la créativité et le plaisir à exister parmi les autres.



Elle touche en profondeur notre histoire personnelle permettant un nouveau départ vers une vie plus en accord avec nos besoins, nos désirs et nos aspirations propres.

Elle trouve sa spécificité hors du champ médical.



Quand dans votre histoire, il n’y a pas eu la place pour vivre, communiquer avec légèreté, affection, gaieté et authenticité, la psychothérapie offre un espace de réconciliation et de rencontre avec soi-même.



Au-delà des symptômes qu’elle souhaite guérir, la personne en psychothérapie, cherche à retrouver le sens de son existence et se réconcilier avec ce qui la constitue.







.: L’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE :



Théorie et méthode élaborée par Paul Boeysen dès 1975, elle s’inscrit dans le développement contemporain de la psychothérapie.



Elle intègre dans sa théorie comme dans sa pratique l’expérience des thérapies psycho-corporelles et de la psychanalyse.



Le verbe agit dans le corps, il le modèle. Lorsqu’une pensée est inhibée, elle “s’enchaire”, laisse une trace à la fois psychique (résignation, confusion, fixation… ), affective (état dépressif, agressivité, peur…) et physique (stase, raideur, somatisation, hyperactivité motrice…).



Il est bénéfique pour la personne qu’elle soit accueillie avec ses images, pensées, paroles (concept), avec ses émotions et sentiments (connexion-organique), avec ses sensations, impressions corporelles (organique profond).

Permettre à chacun de retrouver le sens de son existence, mais aussi le plaisir de vivre avec ses émotions et son corps font partie des objectifs de l’analyse psycho-organique.





.: POURQUOI FAIRE UNE PSYCHOTHERAPIE ?



Se libérer de scénarios répétitifs et handicapants



Trouver une issue aux états dépressifs et dépendances, gagner en autonomie



Transformer des blocages et des modes de fonctionnement



Mieux gérer l’angoisse, la culpabilité,la honte et la colère



Se libérer de souffrances intrapsychiques et difficultés relationnelles



Retrouver la créativité, la joie, la vitalité



Mieux comprendre le sens de ses choix



...



Mes compétences :

Hypnose

Psychanalyse

Psychologue

Psychothérapie

Santé

Psychologie

Accompagnement