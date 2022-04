Arnaud TRICOCHE

13 ans dans la relation de confiance avec les comptes clés du bâtiment et de l'industrie.

Le fil rouge de mon parcours professionnel est la vente de produits techniques et services à valeur ajoutée à destination des industriels et distributeurs spécialisés, en France comme à l'international.

Actuellement en poste chez PCH Metals (ex ZEHNDER Group France Châlons-en-Champagne), je suis en charge du développement de l'activité commerciale hors groupe ZEHNDER.

PCH Metals est le partenaire sur-mesure des industriels, je serais ravi de vous apporter conseils et support technique dans le développement de vos projets.



Mes compétences :

Commerce international

Management des ventes

Business development

Key account management

Développement commercial