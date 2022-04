Arnaud TRIJASSE

Avez vous pris les bonnes dispositions pour vous protéger et protéger les gens qui vous sont chers ?

Etes vous certains que vos revenus seront maintenus en toutes situations ?

Connaissez-vous la date de votre départ à la retraite et le montant de votre future pension ?

Connaissez-vous et maitrisez-vous toutes les solutions de défiscalisation (Impôt sur le revenu et IFI) ?

Vous êtes à la recherche d'un conseil et d'un accompagnement dans la gestion de votre trésorerie, afin de faire fructifier votre épargne sans prendre de risque ?

Souhaitez- vous transmettre à vos enfants en optimisant au maximum les droits de succession ?

Pour toutes vos questions relatives à la Prévoyance, la Santé (complémentaire santé, mutuelle), la Retraite, l'Epargne, la Fiscalité, la gestion et la transmission de votre patrimoine, contactez moi au 06 52 63 34 15 pour convenir d'un rendez-vous.

Dans l'attente du plaisir de vous faire partager mes conseils, mes recommandations et mes solutions.



Mes compétences :

Prévoyance

Santé (Mutuelle)

Épargne

Fiscalité

Finance

Constitution de patrimoine, gestion de patrimoine et transmission.