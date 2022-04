Arnaud TROCHU

Je suis ingénieur en mécanique et gestion de production de l’Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie de Haute Normandie (promotion 2009).

Actuellement, je travaille dans l'entreprise SITA BioEnergies et je suis ingénieur méthodes maintenance pour des groupes électrogènes installés sur des Centres de Stockage de Déchets. Un site de production est composé d'une station de refroidissement du biogaz, d'un moteur à gaz (1200 kW)et d'une torchère (en cas d'arrêt du moteur la torchère brûle le biogaz).



Missions principales :

- Support technique (électricité, automatisme, mécanique...) pour les exploitations

- Définition et élaboration des budgets maintenances

- Mise en service industrielle des machines

- Définitions des procédures de la maintenance

- Définition et suivi des stocks

- Suivi de la maintenance et des exploitations des moteurs

- Suivi des indicateurs des exploitations

- Participation aux choix technologique de l'entreprise



Missions antécédentes :

- Chargé d'études électriques

Gestion de projet : Automatisation des torchères

Mises en service des installations de production

Etudes électrique (Cahiers des Charges, Devis…)

Lancement et Suivi des fournisseurs

Réalisation de plans électriques, ATEX

- Techniciens d'exploitation groupes électrogènes

Maintenance niveau 1,2,3 des moteurs (Deutz et Jen Bacher)

Suivi des relations avec les clients et les fournisseurs

Gestion du carburant des moteurs (Biogaz)



Mes compétences :

Automatismes

biogaz

Déchets

Electricité

Energie

Environnement

Gestion de production

Gestion de projet

Maintenance

Mécanique

Mise en service

Production

Traitement déchets

Machines Tournantes

Gestion des sinistres