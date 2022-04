Arnaud TROUVÉ

Des services de l'état ou des bureaux feutrés des grandes entreprises aux P.M.E., un maître mots semble faire l'unanimité : amélioration de la performance. Or, le modèle de compétition utilisé pendant plusieurs décennies par ces entreprises, la convergence concurrentielle, s'est révélée être un frein à leur innovation et à leur croissance.



Certains dirigeants d’entreprises ont très vite pris la mesure des événements et compris que rien ne serait plus comme avant. Ces derniers préconisent, dès lors, une refonte des pratiques managériales, mais restent quelque peu dépourvus quant aux méthodes et outils susceptibles de remédier à cette situation.



Le projet initié par notre équipe représente pour ces dirigeants, en quête de remède à une situation d’urgence, une opportunité à saisir. En effet, les éléments-clés d’une refonte managériale, référencés et jugés indispensables par les plus réactifs d'entre eux, ont été rassemblés au sein d'une méthodologie d'accompagnement et d'une suite logicielle : Simply Otherwise.



La logique métier prend ainsi le pas sur la logique technique dans la définition de l’architecture du système d’information de l'entreprise et participe à la définition d'une nouvelle opportunité de management des entreprises vers la croissance et l'innovation.



Aux fins de respecter à la fois l'existant et projeter l'entreprise vers l'avenir, S.O utilise les technologies résolument innovantes et interopérables du monde OpenSources que sont Python et Zope.



