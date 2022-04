Arnaud TUQUET

Gérant société SECURGAZ, spécialisée dans l'ingénierie et le négoce de produits / accessoires "gaz réseau" et produits de sécurité gaz / incendie, pour les bailleurs sociaux publics et privés (co-proporiété locative, tourisme locatif, hôtellerie de plein air, nautisme) et professionnels du gaz.

Nouveau centre d'intérêt depuis 2015, Je souhaite, avec SECURGAZ, être un acteur dans le développement du BIOGAZ et développer cette technologie énergétique au sein des exploitations agricoles de FRANCE.





Mes compétences :

Dessin technique

Design

Publicité

Gestion de projet

Marketing

Gestion

Développement produit

Négociation commerciale

Développement commercial

Direction commerciale

Recouvrement

Dépannage informatique

Facturation

Réseaux informatiques & sécurité

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Commerce de gros

Benchmarking

Étude de prix

Livraisons

Commerce international

Étude de faisabilité de projets

Devis

Réseaux sociaux

Microsoft Windows

Étude de marché

Etude technique

Conseil technique

Relations sociales

Sourcing

Macintosh

Commerce B2C