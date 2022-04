Arnaud URLUS

J'ai travaillé comme Directeur de magasin pour la société Carrefour durant 4 ans, avant cela j'étais Gérant chez Trafic.

Le monde des télécoms m'a toujours attiré et lorsque j'ai voulu monter ma propre société c'est tout naturellement que je me suis tourné vers ce domaine.



Début 2009 nous avons signé un partenariat d'exclusivité avec la marque de Chocolats Bruyerre et nous avons en charge la distribution de leurs produits sur tout le térritiore Belge, par le canal des "Home Party".



Notre société a aujourd'hui prés de 10 distributrices qui sont en charge d'organiser les dégustations chez le particulier, mais aussi dans les associations.



De plus notre société réalise des sites web à bas prix.



Vous pouvez consultez nos conditions sur



Mes compétences :

Démonstration

Internet

Luxe

Nom de domaine

Site internet

Webmaster