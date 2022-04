Arnaud, née le 01/04/1989 a Fortaleza au Bresil.

Bac+3 licence STAPS

Prof de sport, travail pour l entreprise exosport santé.

Ma passion le sport!

J aime aidée les personnes et êtres a leurs écoutent afin de réaliser leurs ambitions.

Assez curieux j aime découvrir de nouvelles chose et surtout me renforcer (completer) dans mon expérience professionnel!