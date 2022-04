Arnaud VELDEMAN

DA & DC polyvalent

Fort d'une solide expérience dans les milieux du design, de la communication et de l'enseignement (intervenant en écoles d'arts graphiques), je dispose aujourd'hui d'un sérieux niveau de compétences dans des domaines tels que :

- La perception, la compréhension et le positionnement de la marque

- La définition de stratégie de communication

- La création et le déploiement de l'identité visuelle

- Le respect des chartes graphiques et des codes de la marque

- La coordination et le management des équipes



J'accorde une grande importance à la curiosité et à l'autoformation (expert logiciels Adobe). Ainsi, je développe de nouvelles approches créatives que j'adapte au profil de la compagnie que j'accompagne.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite