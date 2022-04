Arnaud VELTEN

Je n'utilise plus Viadeo : Veuillez me retrouver sur fr.linkedin.com/in/businesscommando.

Mes Objectifs : Créer un contexte d'affaires favorable à votre développement.

Veiller à tirer profit des évolutions de votre environnement technologique, concurrentiel, commercial.

Protéger votre patrimoine immatériel : technologies, savoir-faire, systèmes d’information.



Persuadé de l'importance du changement de société qui viens j'essaye de partager mes pistes de recherches



Passionné de stratégie j'anime le site :

http://www.business-commando.com/

Féru de carto informationnelle,



Je vous fait découvrir mes trouvailles sur AS MAP : http://www.as-map.com/blog

Sur twitter depuis 2008 http://twitter.com/bizcom :)



J'ai :

- Inventé un CV en 3D dimension.

http://fr.calameo.com/read/000000241087e98bd980f

- Créé les logos et schémas du modèle de Personal knowlegde management (PKM) : http://bit.ly/4qDPoW

- Défini les axes de veilles, configuré les alertes, analysé les informations dans le domaine de la pile à combustible(suisse)

- Créé l’intranet (Jnet) de la CCI (74), sensibilisé, formé les services, et animé des séances de travail

- Développé des méthodes de référencement par cluster .

- Vendu, mis en place et gérer le portail (sciences cognitives)en CMS http://www.typo3.org Archive : http://is.gd/bV0L0

- Rédigé, mis en pages, soumis des procédures de travail(Gabriel Faure,SAGA Isolation,CCI, Infogrames, Automelec)

- Réalisé des fiches de temps : http://www.business-commando.com/process/

- Définit et installé un protocole de révision/versionning des documents (saga isolation)

- Organisé, catégorisé, valorisé et référencé électroniquement les fonds documentaire. (Gabriel Faure, Saga isolation,…)

- Établis, géré le planning et formé 100 collaborateurs aux logiciels BEE de la CCI.



Dans le domaine l’animation j’ai:

- Contribué à la com. interne & externe du lycée Gabriel fauré 1800 élèves (Pao,Videos, Photos, Animations élèves)

- Animé / co-animé les séminaires (consultants, institutionnels, chercheurs) : Forum de Genève , Hemrad, Vidéos Conférence

- Travaillé avec le marché international du film d’animation : Chauffeur VIP, Contrôle, Contribution aux Offs.

- Mis en place, géré les sites des associations (Blacksoap,Digital Athanor ) et d’événements sportifs (arts martiaux,glisse)

- Coordonné les événements et la communication de collectif et d’association

- Sensibilisé aux démarches et à l'importance du marketing et de la communication, des artisans d’art : Sellerie Lagneux, Forge du Narthex



