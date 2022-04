Arnaud VELTHUIZEN

De double nationalité néerlandaise et française, je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans après avoir vécu en Belgique, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.



Après 2 premières expériences d'encadrement commercial chez Xerox (5 ans) et chez NewWorks*(8 ans), j'ai rejoint, en 2009, Kyocera Document Solutions France**, acteur mondial du monde de l'impression.



*NewWorks est une société spécialisée dans la gestion, l'impression et la distribution de documents 24h sur 24 et 7j sur 7.



**Kyocera Document Solutions est un keiretsu (conglomérat) japonais (73 000 salariés dans le monde) dont les activités tournent autour de l'utilisation de la céramique fine. C'est un acteur majeur dans l'univers de l'impression, des composants électroniques, de l'exploitation de l'énergie solaire et présent dans l'univers médical.



Mes compétences :

Développement commercial

Workflow

International

GED

Bureautique

Commercial

Numérisation

Réactivité

Management

Vente

Initiative

Empowerment

Management commercial

Gestion centre de profit

Direction générale