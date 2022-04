Arnaud VERNISSE

Depuis juin EULER HERMES HOLDING CA : 2 397,9 M€

2006 Administrateur confirmé SAP BFC – Consolidation



• Encadrement et participation des travaux de paramétrage des systèmes SAP BFC et ICS.

• Coordinateur des expressions de besoins communs à l’ensemble du groupe.

• Mise en œuvre (MoE) de paramétrage dans Finance selon les spécifications MoA établies les users "Metier"

• Organisation au support de second niveau en période d’arrêté (BFC, ICS, SAP ECCS)

• Suivi des évolutions des outils de collecte et de reporting

• Mise à jour du plan de compte et analyse des changements

• Rédaction du manuel de procédure

• Préparation, suivi et validation des opérations inter-compagnies

• Réalisation de projets transversaux avec la DSI (montées versions, copies de bases…)



De sept 2000 EULER HERMES SFAC

à juin 2006 Cadre comptable confirmé – Comptabilité Générale



• Conception normes IAS

• Elaboration des reportings à la commission bancaire (BAFI)

• Etablissement des liasses de consolidation des sociétés du groupe (SAP)

• Préparation, suivi et validation des opérations inter-compagnies

• Rédaction et mise en place de procédures internes





De avril 1998 FRANFINANCE – GROUPE SOCIETE GENERALE

à août 2000 Chargé d’Etudes – Direction des Affaires Comptables et Financières



• Chargé d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études comptables et fiscales

• Suivi des relations avec la commission bancaire

• Coordination entre les études informatiques et les autres domaines du groupe





LANGUES ET INFORMATIQUE



• Maîtrise des logiciels SAP BFC (Magnitude), ICS, SAP BCS et ECCS, BAFI, SIT8000, BSB et du progiciel ORACLE

• Anglais : Niveau Fonctionnel



• Maîtrise de l’environnement Microsoft Windows



FORMATION



1998 Diplôme d’Etudes Comptables et Financières (DECF)

Ecole Nationale de Commerce

1996 BTS Comptabilité et Gestion des Entreprises

Ecole Nationale de Commerce

1994 DEUG Sciences Economiques

Université de Paris Assas

1992 Baccalauréat Série B







