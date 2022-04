Arnaud VIARD

Avocat associé au sein du cabinet ARCHERS (anciennement GODET GAILLARD SOLLE MARAUX & Associés), j'ai acquis une expertise en fiscalité corporate directe et indirecte, fiscalité internationale (prix de transfert), gestion des aspects fiscaux d’opérations de haut de bilan, fiscalité des dirigeants, assistance à contrôle et contentieux fiscaux.



Avant de devenir associé du cabinet ARCHERS, j'ai auparavant exercé au sein des cabinets Jeantet Associés, CMS Bureau Francis Lefebvre et Arthur Andersen International.



J’ai par ailleurs exercé une activité d’enseignement en tant que formateur EFE et intervenant au DJCE de Cergy-Pontoise.



Je suis enfin membre de l'IACF (Institut des Avocats Conseils Fiscaux) et de l'A.C.E (Association Française des Avocats Conseils d'Entreprises).



Pour me contacter :

Tél : +33(0)1 45 02 07 17 (Fixe) ou +33 (0)6 48 24 39 68 (Portable)

Fax : +33(0)1 45 02 07 08

E-Mail : aviard@archers.fr



Mes compétences :

Business

Investissement

Optimisation

Structuration

Fiscalité