Je m'appelle Arnaud VICHARD, 35 ans, mon expérience professionnelle de 12 ans m’a permis de développer les compétences de secrétariat : gestion du stress, accueil téléphonique et respect des patients.



Dans le cadre de ma formation de secrétaire médical et médico-social, j’ai pu réaliser des stages dans des structures médicales différentes qui m’ont permis de prouver mes capacités d’adaptabilité et mes compétences. J’ai également pu démontrer mon sens du relationnel ainsi que la rigueur dont je sais faire preuve dans le traitement des tâches qui me sont confiées.



Mobile géographiquement et éligible au contrat aidé en tant que travailleur handicapé, j’ai obtenu le diplôme de secrétaire médical et médico-social en juin 2014 et désire désormais vivre en Alsace avec mon amie et mettre au profit de votre laboratoire des qualités telles que l’efficacité, la rigueur, le sens de la discrétion et l’aptitude au travail en équipe.







Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Excel