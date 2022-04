Arnaud VIEHE

Jeune homme ambitieux dynamique et méticuleux qui sait :

- organiser sur le terrain le travail

- répartir le travail

- animer et motiver les membres de l'équipe

- transmettre oralement ou par écrit auprès des équipes, les directives et les comptes rendus

- gérer l'outillage et le stock

- veiller au respect et à la bonne utilisation du matériel par les équipes



Des compétences managériales :

- encadrer , mener, diriger, féliciter une équipe

- communiquer auprès des collaborateurs

- écouter les besoins des collaborateurs et reformuler régulièrement leurs évolutions / souhait



Connaissance technique :

- normes , outils , procédures

- respect des règles de sécurité

- notions de topographie, lecture d'interprétation

- gestion des plans de tournées



Mes compétences :

Chef d'équipe chauffage/sanitaire/climatisation. (

Caces P.E.M.P

BTM génie climatique