Arnaud VIGNON

Manager commercial dans la distribution sur des périmètres régionaux dans les secteurs du meuble, télécom, équipements, j’ai assuré la direction de points de vente et développé les ventes de secteur.





Responsable de 3 points de vente (PRIMOLO, Club BOUYGUES TELECOM, JYSK), j’ai piloté le positionnement local de magasins via une politique de proximité et d’animation de l’équipe.



Chef de secteur / Responsable commercial, j’ai notamment développé les ventes d’OCB et ECG (articles pipiers) et, auparavant, l’animation de la performance de magasins de literie, meuble et décoration (JYSK) :

• animation de secteur jusqu’à 12 points de vente

• gestion de comptes-clés GMS, grossistes, détaillants

• développement des ventes jusqu’à 146 comptes clients ouverts en 2017

• encadrement et formation de la force de vente

• implantation d’enseignes comme MIDAS et de marques comme ECG.



Ces fonctions managériales et commerciales m’ont permis de déployer une culture d’entreprise tournée vers le capital humain et la performance



Mes compétences :

Commerce B2B

Encadrement /animation force de vente

Contrôle des marges

Offre et produit

Portefeuille grands comptes

Budget / PnL détaillants / grossistes

Développement des ventes

Pilotage commercial

Secteur de distribution

Réseau de points de vente

Développement commercial