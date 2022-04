Arnaud VIGOUREUX

Chef de projet confirmé (plus de 5 ans sur le poste) avec une expérience avant-vente et un background technique sur les environnements Java/J2EE.



Activités principales :

- Pilotage de projet (Relation client, Encadrement et suivi d’équipe, Chiffrage, Planification)

- Avant-vente (Montage de propositions techniques et commerciales en réponse aux appels d’offres)

- Assistance à maîtrise d’ouvrage (Aide à la définition des besoins client, Rédaction de cahiers des charges, Rédaction de spécifications fonctionnelles)

- Maîtrise d’oeuvre (Rédaction de spécifications techniques)

- Mise en place d'un petit centre de services (Organisation des équipes, outils, normes, qualité)



Mes compétences :

AMOA

Avant vente

Centre de Service

Chef de projet

J2EE

JAVA

Java j2ee

JEE

Pilotage

Vente