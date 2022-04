Arnaud VILBERT

Directeur R&D spécialisé dans le développement et l'industrialisation de matrices polymères pour applications moulées techniques et à forte valeur ajoutée. Mon expérience repose sur 17 années de mise au point de systèmes polyuréthanes coulables sous forme d'élastomères et de mousses. J'ai également ouvert mes compétences sur l'injection et l'extrusion de matrices thermoplastiques élastomériques, qu'elles soient d'origines fossiles ou biosourcées et même végétales. Ce savoir-faire technique s'accompagne des casquettes de responsable de département, responsable de laboratoires et leader de projets. L'ensemble me permet de démarrer en production et d'initier la commercialisation de toutes les innovations sur lesquelles nous avons investi des budgets conséquents et pressenti un intérêt marché.