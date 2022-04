Arnaud VILLETTE

Domaines de compétences :

- Vérifications sur mise en demeure industrielles et tertiaires; Etablissement recevant du public; Immeubles de Grandes Hauteurs; Boucles Haute Tension; adéquation de matériel ATEX.

- Réalisation de missions de conseil ou d’assistance technique Basse et Haute Tension.

- Réalisation de missions de contrôle technique.

- Calculs de câbles sous CANECO.

- Schémas électriques (SEE électrical et Algotech).

- Création de synoptique électrique sous AUTOCAD.

- Analyse de Risque Foudre sous JUPITER.

- Vérification initiale Foudre.

- Animation de réunion technique en électricité.



Mes compétences :

Électricité

Foudre

ATEX