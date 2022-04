Arnaud VIODÉ-VIGNON

En 19 années au sein du Football Club des Girondins de Bordeaux, j’ai acquis une grande connaissance du monde du sport, développé une expertise en digital, brand

content, communication et marketing.

J’ai un réseau important au sein des clubs, fédérations, joueurs (en France et à l’international), médias, agences et annonceurs.

Bilingue américain, je suis dynamique, passionné, travailleur et audacieux.

Je suis mobile en France et à l’étranger.



Mes compétences :

Social Media

Communication externe

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Sponsoring sportif

Conseil en communication

Communication institutionnelle

Communication

Marketing sportif