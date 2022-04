Arnaud VIROT

Chef de service bureaux d’études Electricité Génie Climatique

Je suis responsable d’un service de 10 personnes où je réalise des devis jusqu’à 200000€. Après obtention du marché, j’élabore les plans d’armoire et d’installations sur AutoCAD et je participe aux réunions de chantier afin de coordonner les différents travaux avec les autres corps de métier. A la fin du chantier, je réalise les mises en service et je m’occupe de la maintenance pendant la période de garantie.

Nos principaux clients sont le CHU de Reims, la Ville de Reims, le Conseil Général, les entreprises pharmaceutiques, les maisons de champagne, des hôteliers, l’industrie en général et les particuliers.

Mon métier et mon expérience m’ont permis d’avoir un panel professionnel assez varié.



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft Office

As400

DAO

Gestion du personnel

PcVue

Réponse aux appels d'offres

Réalisation de devis

Chiffrage

Gestion de projet

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Planification

PC VUE

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Automate programmable

Regulation