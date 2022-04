Arnaud VIRUEGA

Diplômé du master professionnel Perfectionnement en Analyses Chimique et Spectroscopique, je vous soumets ma candidature pour le poste de technicien analyste chimiste.



Issu du cursus universitaire et de l’IUT d’Aix-Marseille, je possède toutes les connaissances scientifiques et techniques me permettant d’être un professionnel polyvalent au sein de votre laboratoire et plus particulièrement en termes d’analyses chimiques.



Au cours de mes dernières années d’étude, j’ai pu effectuer des stages dans des laboratoires tournés vers l’environnement, notamment sur des analyses d’eaux résiduaires et de consommation, ainsi que sur les particules en suspension dans l’air. De plus, lors de mon dernier stage, il m’a été confié la formation et l’encadrement de deux techniciens vacataires durant deux mois, ce qui a été pour moi une expérience très enrichissante sur le plan humain.



Ces expériences professionnelles m’ont permis de découvrir la vie d’une entreprise et son fonctionnement, spécialisée dans l’environnement.



Je serai à la hauteur des tâches demandées grâce à mon dynamisme et mon envie d’apprendre. Intégrer votre entreprise me permettra d’acquérir de nouvelles compétences tant sur le plan relationnel que technique.





Mes compétences :

Analyse chimique

Laboratoire d'analyse

Spectroscopie

Chromatographie

Chimie