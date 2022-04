Arnaud VIVION

Passionné, rigoureux, doté d’une force de conviction et d’une bonne capacité d’analyse, le domaine du Commerce me donne envie de me dépasser au quotidien. Mon expérience terrain me permet d’acquérir d’excellentes aptitudes managériales ainsi que de réelles compétences quant à la maitrise des techniques de négociation.



En tant que Chef des Ventes, je suis le garant du respect de l'application de la politique commerciale sur le territoire national.



Mes compétences :

Négociation

Management

Gestion de la relation client