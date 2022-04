Arnaud VOLTIERE

J'ai créer Maison Attention Danger un blog sur la prévention des accidents domestiques qui sont la première cause de mortalité des enfants et qui sont bien plus meurtrier que les accidents de la route et pourtant malheureusement on parle très peu.

Je travail comme ouvrier dans une usine de 200 personne environ o7u j'y suis aussi Sauveteur Secouriste du Travail ce qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience en matière de secourisme et de situation d'urgence et aussi ce qui m'a sensibilisé sur la sécurité des personnes.