Arnaud WASERSCZTAJN

Je n'ai pas choisi ce métier mais l'inverse, le goût de la musique et du partage m'ont amené progressivement et naturellement à me spécialiser dans le secteur festif de l'événementiel et ce, depuis la fin des années 80...

De prestataire musical DJ puis orchestre, mon expérience s'est étoffée au fil ds ans et des événements qui m'ont été confiés...

Mon atout majeur ? passionné et très sélectif sur le choix des artistes et des programmations musicales !

De prestataire artistique, mon activité s'est élargie récemment grâce à mon savoir faire à celle de conseil en organisation et de coaching...



Mes compétences :

Animation

Animation musicale

Conseil

Conseil en organisation

Live

Orchestre

Organisation

Organisation d'évènements