Arnaud WECKONSKI

Le succès d'une agence de recrutement et de travail temporaire dépend certes de la qualité de la méthodologie et des outils, mais avant tout de la motivation et de la qualité des personnes en agence, qui sont au contact des clients et des candidats.



Forts de cette conviction, les réseaux de recrutement et de travail temporaire Lynx RH, aquila RH et Vitalis Médical se développent sous le format original de la franchise. Ce format permet d’allier les moyens et la fiabilité des grands groupes à la réactivité et l’esprit entrepreneurial de PME.



Nos marques se distinguent par les segments de marché auxquels elles s’adressent :

- Lynx RH se focalise sur les profils Bac +2 à Bac +5, principalement dans l’informatique, la comptabilité, l’assistanat de direction, et l’ingénierie.

- aquila RH se focalise essentiellement sur les profils CAP à Bac, pour des besoins dans la logistique, le BTP ou l’industrie.

- Vitalis Medical se focalise sur les métiers médicaux et paramédicaux.



Opérant dans un marché très concurrentiel, nos marques se distinguent par un savoir-faire spécifique, avec deux points de différenciation majeurs : (1) des agences situées en étage, qui permettent une meilleure sélection des candidats, un investissement et un loyer plus faibles et constituent une vraie différenciation commerciale vis-à-vis de nos concurrents ; (2) une organisation avec des consultants polyvalents, servant d’interlocuteurs uniques pour leurs clients.



Ouvrir une franchise nécessite un investissement initial total compris entre € 60k et € 80k, dont seulement € 25k en apport personnel. Les investissements limités et la rentabilité de l’exploitation permettent typiquement un retour sur investissement entre un et deux ans.



Le réseau compte une 12 agences réparties sur le territoire français, dont 20 agences pilotes, et vise 200 agences en 2022. Nous sommes par ailleurs implantés au Canada (Montreal et Quebec) depuis 2015 et en Italie depuis 2018 (Turin, Milan x2, Rome, Bergame, Florence).



Notre réseau est soutenu par la BPI, et a été reconnu 1 ère entreprise d'Avenir en France par le classement l'Express/ Ernst and Young en septembre 2016. Le réseau aquila RH a reçu le prix de la "Révélation 2014" au salon de la franchise de Paris. Nous avons egalement recu le prix « reseau participatif » en 2019 au salon de la franchise.

Elue dans les 120 entreprises « French tech » en janvier 2020 !



Nous sommes à la recherche de talents, issus du travail temporaire ou non, souhaitant rejoindre notre réseau en tant que franchisé. Trois conditions pour rejoindre notre réseau : "aimer les gens", aimer le contact commercial, et être attaché à la qualité de la prestation. N'hésitez pas à vous renseigner surArray.



Notre rôle est d'accompagner le développement de nos franchisés dans le domaine de l'intérim et du recrutement.



Pour cela nous recherchons des profils variés ayant des valeurs communes fortes avec nous.



Votre profil si vous nous rejoignez :

— Profil entrepreneur et commercial : autonomie, responsabilité, engagement, flexibilité, commerçant

— Aisance relationnelle et crédibilité face à des candidats et intérimaires et à des dirigeants d’entreprise

— Aptitude à contribuer et capitaliser sur l'expérience réseau



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Conseil

Accompagnement

Direction générale

Management

Direction commerciale

Gestion des intérimaires

Formation

Industrie