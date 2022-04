Arnaud WITSCHGER

Plus de 20 années dexpériences, avec une forte polyvalence technique & métier : directeur technique informatique, DPO et sécurité du SI, architecte SI (système, logiciel et applicatif), veilles technologiques, études et audits (grandes aptitudes rédactionnelles, didactiques, capitalisation et partage des connaissances), référent méthodologique, qualité et sécurité informatique, relations avec les éditeurs (IBM, HP, Oracle, ), chef de projet, concepteur et développeur, chez des éditeurs de logiciels et en société de services (SSII), pour de grands comptes : SNCF, FT, EDF, AREVA, SANEF, RENAULT TRUCKS, AKKA TECHNOLOGIES et également des PME (éditeurs de solutions logicielles innovantes).



Et depuis fin 2013, Directeur Technique Informatique chez ERDIL (www.erdil.fr).



N'hésitez pas à me contacter si vous désirez un CV complet, je suis toujours à l'écoute du marché et ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Architecture logicielle

Veille technologique

Archivecture SI

Sécurité applicative

Java/JEE

C#/.NET

Logiciel libre et open source

Capitalisation et partage de connaissance

Direction Technique Informatique