Arnaud YOBOUE

Je suis M. Yoboué Arnaud, Étudiant en informatique et développeur d'application j'aimerai être Chef de projet informatique. Ma première et séduisante raison est que cela donne une garantie d'embauche . En fait, le travail d'un scientifique ou d'un ingénieur comprend de plus en plus l'utilisation d'un logiciel spécifique à son domaine de plus une culture de base en informatique me permettra de dialoguer efficacement avec les informaticiens chargés de développer des applications.