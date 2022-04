Arnaud ZAWALSKI

Une formation de design graphique à l’École de Condé (BTS + MASTER) m’a permis de développer et d’aiguiser ma vision du graphisme de la publicité ainsi que de la stratégie de communication. Grâce à différents stages notamment à TBWA Boulogne Billancourt, ou au sein de la marque Frends Headphones et TBD Goods à Amsterdam, je suis en capacité de mettre en application mon savoir-faire mais aussi, de le perfectionner.



Un baccalauréat marketing et un BTS Management des Unités Commerciales m’ont donné le goût de l’entreprise et de la performance. J’ai ainsi appris les bases du marketing et du comportement d’achat.



Je recherche une occasion exceptionnelle de développer mes connaissances mais aussi, de partager mes idées et mon expérience dans le cadre d’un premier emploi. Je pense avoir accumulé au cours de mon cursus les compétences nécessaires à ma bonne intégration au sein d’une équipe de professionnels, et ainsi remplir toutes les tâches auxquelles je serai confronté.



Mes compétences :

Illustration

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator