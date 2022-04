Arnaud ZIMMERMANN

Responsable système d'information



Mes compétences :

Windows server

IPBX

FORTRAN

Vmware esx

Linux Debian

GLPI

Nagios

Html/css

Checkpoint

SAN

Mac os x

Php/mysql

Langage C/C++

Alcatel 4400

HP procurve

Audiocodes

Itil v3

MVS/Z OS

Cobol/CICS/DB2

Customer Relationship Management

Visual Basic for Applications

PABX

Microsoft Excel

JCL

DB2

COBOL

VMware

Scrum Methodology

PowerEdge Hardware

Personal Home Page

Network Attached Storage

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

MVS

Linux

JavaScript

ITIL

HTML

HP ProCurve Networking

GPO

ETL

Dynamic Host Control protocol

Cascading Style Sheets

CICS/ESA

C++

C Programming Language

Alcatel

Adobe Photoshop