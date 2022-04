Arnauld 0967012040 DIMOND

Bonjour je suis responsable atelier en matériel incendie depuis 1982 spécialiste en épreuve des mines pour tout types de bouteilles mécano- soudés ou forgés reconditionneur de vannes toute marques rechargement de divers produit ( ex) gaz inhibiteur co2 fm200 hfc23 gaz inerte argon azote ig55 peinture tout types de bouteilles entretien des machines ( pompes fm 200 et H F C 23 surpresseur pour gaz inertes recycleur de gaz ( hâlon 1301) montage de châssis bouteilles préparation des tuyauteries et perçages des buses pour des installions livrés complètes chez les clients responsable de 5 personnes pour la fabrication de tout types de matériel incendie fabrication de modules pour la protection de navire( type frégate pour la marine national ) châssis co² module mousse et poudre gros volume avec canon dirigeable fabrication de buse mousse pour la protection des cales du navire ex



Mes compétences :

1982a1995 smatis rouen

1995a 1999 sdp en mayenne

1999 a 2012 lpg france

2012 a maintenant extinctium dans le 95